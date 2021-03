Premierului Slovaciei a glumit, iar ucrainenii s-au supărat – iată de ce

CHIȘINĂU, 4 mar – Sputnik. Gluma prim-ministrului Slovaciei, Igor Matovič, cu privire la condițiile de furnizare în țară a vaccinului rusesc ”Sputnik V” i-a revoltat pe utilizatorii de Internet ucraineni, comunică RIA Novosti.

În cadrul unui interviu la Radio Expres, Matovič a fost întrebat ce i-a promis Rusiei în schimbul vaccinului ”Sputnik V”. Premierul slovac a răspuns în glumă că s-au înțeles în privința transmiterii Transcarpatiei ucrainene. De altfel, el a explicat imediat că nimeni nu a înaintat niciun fel de condiții. Afirmațiile lui Matovič au provocat un adevărat scandal în Ucraina.

Cu o reacție tăioasă a venit șeful MAE al Ucrainei Dmitri Kuleba ”Să dea în schimb câteva regiuni ale Slovaciei”, a scris el pe Twitter.

Potrivit ministrului de Externe al Ucrainei, prin ”declarațiile sale incorecte”, Matovič compromite relațiile foarte sincere și prietenoase dintre țările noastre.

Ministerul Afacerilor Externe i-a exprimat nemulțumirea responsabilului temporar al afacerilor Slovaciei la Kiev, Matúš Korba, și i-a cerut lui Matovič să își ceară scuze în mod oficial.

Utilizatorii ucraineni de Internet nu au lăsat situația să treacă neobservată, aceștia exprimându-și atitudinea față de gluma premierului slovac.

"Asta nu este nimic altceva decât o revendicare asupra teritoriilor străine", s-a revoltat utilizatorul @angely667.

"Un astfel de gând nu a apărut de nicăieri. Se pare că totuși undeva am auzit, am discutat, am glumit", a suspectat @prostovliz.

"Mă întreb dacă Slovacia a primit o "notă de protest" după astfel de declarații ale prim-ministrului? Unde este reacția serviciului diplomatic după o astfel de umilire publică a Patriei noastre?", s-a întrebat @OneSvetla.

"În afară de acest "cucurigu" pe Twitter, vor exista careva acțiuni? Și-au șters picioarele de Ucraina din nou, mulțumesc autorităților malorușilor verzi", a remarcat @ PoMaH_25.

"Reacția dvs. pe Twitter este, desigur, superbă, dar unde sunt acțiunile oficiale ale Ucrainei?", a întrebat @tvoyamriya.

