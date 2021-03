Al treilea lockdown în Franţa: Certificatele de călătorie, eliminate în aceste cazuri

CHIȘINĂU, 20 mart – Sputnik, Doina Crainic. Guvernul „are în vedere o simplificare a sistemului de certificare” care permite locuitorilor departamentelor închise să iasă în timpul zilei la o distanţă de până la 10 km de casele lor. Un document de identitate care are dovada adresei ar putea înlocui certificatele, a declarat sâmbătă Hôtel de Matignon (reşedinţa oficială a prim-ministrului Franţei).

„Ideea este de a permite francezilor să folosească un document de identitate sau o dovadă a adresei în locul unui certificat pentru a justifica faptul că se află în cadrul celor 10 km faţă de locul de reședință”, a explicat Matignon, care a menţionat că va urma un comunicat mai detaliat.

„Pentru francezii care au un document de identitate care nu indică adresa corectă de reședință sau care sunt izolaţi într-un loc pentru care nu au dovada de reședință (factură tip EDF), va fi întotdeauna posibilă utilizarea certificatelor de călătorie”, a adăugat Matignon, potrivit Sputnik France.

DOCUMENTUL POATE FI DESCĂRCAT AICI

Din nou în lockdown

Cu cele 12 milioane din regiunea Parisului, vor fi în total 21 de milioane de locuitori care sunt supuși de sâmbătă, timp de cel puțin patru săptămâni, la restricții puţin mai ușoare decât primul lockdown naţional de acum un an. Restricţiile sunt aplicate în 16 departamente (cele opt din Île-de-France, cele cinci din Hauts-de-France, Seine-Maritime, Eure și Alpes-Maritimes).

Certificatul de călătorie reintrodus menţionează pe două pagini 15 motive pentru ieşire, valabile pe o rază de 10 km în jurul casei pentru unele persoane (plimbare, ieşirea cu câinele etc.) și de 30 km pentru alte persoane (cumpărături etc.). Doar câteva dintre aceste motive (consultarea unui medic, scoaterea câinelui etc.) sunt acceptate între orele 19:00 și 6 dimineața.

De îndată ce a apărut pe site-ul Ministerului de Interne, certificatul a provocat multe reacţii de dezaprobare pe rețelele de socializare, fiind considerat apogeul birocrației franceze.

