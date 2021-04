A murit soțul reginei Elisabeta a II-a, Prințul Philip

După o lungă luptă cu bolile de inimă, Philip Mountbatten, soț al Elisabetei a II-a din 1952, s-a stins din viață vineri la vârsta de 99 de ani, a anunțat Palatul Buckingham.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn