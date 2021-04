Polițiști răniți la Londra, la protestele anti-restricții COVID - video

Zeci de mii de oameni fără măști pe față au mărșăluit în centrul Londrei pentru a protesta împotriva măsurilor recente legate de coronavirus luate de autorități. Cântând „libertate” și ținând pancarte pe care scrie „Apartheidul medical este greșit”, „Nu pașapoartelor de vaccinare” și „Aceasta este tiranie”, protestatarii au ieșit în stradă în sfidarea deschisă a regulilor impuse din cauza coronavirusului încă în vigoare și Poliția Metropolitană sfătuiește oamenii să nu participă la orice adunări mari.​

Two Met police officers punched in the face during clashes at anti-lockdown protest in Hyde Park, London #hydepark #London #londonprotest #londonprotests pic.twitter.com/2w3I7OeQf9

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) April 24, 2021

"Opt ofițeri au fost răniți în timp ce lucrau pentru dispersarea mulțimilor în Hyde Park în această seară. Petarde, inclusiv sticle, au fost aruncate. Doi ofițeri au fost duși la spital. Din fericire, se crede că nu sunt răniți grav", a scris poliția pe Twitter sâmbătă târziu.

Autoritățile au adăugat că cinci persoane au fost arestate pentru infracțiuni, inclusiv agresarea poliției.

Batons out: Further violence as police clash with anti-lockdown protesters in Hyde Park, London. #londonprotest #londonprotests #Antilockdown pic.twitter.com/XDxovU4HG7

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) April 24, 2021

Restricțiile de lockdown din Anglia au început să se relaxeze pe 8 martie odată cu redeschiderea școlilor și, din 12 aprilie, barurilor și restaurantelor li se permite să deservească oamenii în zonele de relaxare în aer liber.

Până la șase persoane din două gospodării diferite au voie să se întâlnească în aer liber, ca parte a foii de parcurs a guvernului de ieșire din lockdown, care, potrivit prim-ministrului britanic Boris Johnson, va vedea eliminarea tuturor limitelor legale privind contactul social până cel mai devreme pe 21 iunie.

