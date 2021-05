Un film românesc a obținut marele premiu la Moscova

BUCUREȘTI, 2 mai – Sputnik. Filmul “Dog Poop Girl”, al regizorului român, Andrei Huțuleac, a obținut marele premiu la Festivalul Internațional de Film de la Moscova – “Sfântul Gheorghe de Aur”.

Regizorul român a sosit la eveniment pentru a primi personal premiul.

“Le mulțumesc selecționerilor pentru acceptarea filmului nostru și membrilor juriului pentru decizia luată. Cred că acest mic fragment al premiului trebuie să plece către toți cineaștii, reprezentați în programul din acest an: am parcurs o cale lungă și am reușit”, a spus Huțuleac. Filmul este inspirat de o istorie despre primul caz sonor de hărțuire online.

Premiul pentru cea mai bună actriță a fost înmânat Andreei Grămoșteanu, care a jucat rolul central în “Dog Poop Girl”.

“Pentru delicatețe și faptul că exprimă mai mult decât este destinat rolului. Premiul pentru cel mai bun rol feminin – Andreea Grămoșteanu, filmul “Dog Poop Girl” al lui Andrei Huțuleac”, a anunțat membruд juriului festivalului, actorul Miloš Biković.

Prima ediție a Festivalului Internațional de Film de la Moscova a fost organizată în anul 1935. În perioada celui De-Al Doilea Război evenimentul nu s-a desfășurat. Următoarea ediție a avut loc abia în anul 1959.

Din anul 1999 și până în prezent, președintele Festivalului este regizorul rus Nikita Mihalkov.

