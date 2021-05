Germania a aprobat facilitățile acordate persoanelor vaccinate

BRUXELLES, 6 mai – Sputnik, Daniela Porovăț. Bundestagul a aprobat facilităţile propuse de Angela Merkel pentru persoanele vaccinate sau vindecate de coronavirus, iar dacă membrii Partidului Liber-Democrat din opoziție s-au abţinut de la vot, deputaţii Alternativei pentru Germania (AfD), cel mai vocal partid de opoziţie, au votat împotrivă.

În favoarea proiectului s-au pronunţat însă majoritatea deputaților, și anume cei din cadrul Uniunii Creştin-Democrate (CDU), Partidului Social-Democrat (SPD), Alianţei 90/Verzi şi Die Linke.

Proiectul va intra în vigoare numai dacă va fi aprobat şi de Bundesrat, Camera superioară a Parlamentului de la Berlin, după care mai există o singură portiță de blocare, prin contestarea la Curtea Constituţională.

Guvernul cancelarului Angela Merkel a decis să propună Parlamentului Germaniei aprobarea de privilegii pentru persoanele vaccinate şi pentru cele vindecate de Covid-19, dar propunerea a născut critici înverșunate. Astfel, planul este criticat dur de Bodo Ramelow, premierul landului Turingia.

"Situaţiile celor testaţi, celor vaccinaţi şi celor care trebuie să demonstreze imunizarea ar trebui tratate egal. Guvernul pare a contribui la confuzie, nu la facilitarea situaţiei", a afirmat Bodo Ramelow. La fel de critic este și Robert Habeck, liderul Partidului Verzilor, care a atras atenția că vor apărea ambiguităţi.

Cert este că Germania va da tonul în întreaga Europă, premierul Florin Cîțu făcând apel la exemplul Germaniei când a fost întrebat de privilegiile pe care Guvernul vrea să le acorde vaccinaților.

”Până la urmă există un mod de a motiva populaţia, fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut şi Germania foloseşte această metodă, dacă Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem şi să fim şi noi OK”, a răspuns ieri premierul la întrebarea referitoare la avantajele oferite celor vaccinați.

