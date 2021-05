Boris Johnson s-a căsătorit în secret: Mireasa este cu 23 de ani mai tânără - FOTO

CHIȘINĂU, 30 mai - Sputnik. Premierul Boris Johnson s-a căsătorit sâmbătă în secret cu logodnica sa Carrie Symonds. Ceremonia a avut loc la Catedrala Westminster din Londra unde au participat un număr restrâns de persoane.

Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini cu Boris Johnson în calitate de mire alături de aleasa inimii sale.

NEW PIC: PM @BorisJohnson newly married to Carrie Symonds in Downing Street garden yesterday pic.twitter.com/CEX3xO0Z2r