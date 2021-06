Ruskie Motoțiclistî International din România: Prietenie, credință, cooperare

BUCUREȘTI, 3 iun – Sputnik, Georgiana Arsene. Cine sunt Ruskie Motoțiclistî International din România și ce obiective are această organizație? Iată numai una din întrebările la care a răspuns, într-un interviu acordat în exclusivitatea Agenției de Presă Sputnik, chiar coordonatorul național Ruskie Motoțiclistî International din România.

Domnule Fabian Andrian, sunteți liderul Ruskie Motoțiclistî , din Gura Humorului. Pentru cei care nu știu prea multe, haideți să vorbim puțin despre începuturile acestei organizații din România. Când a luat naștere, cum a apărut ideea?

Mă numesc Andrian Fabian și sunt coordonatorul național al Ruskie Motoțiclistî International din România, nu numai din Gura Humorului. Într-adevăr, în lumea moto, unde este filiala de început într-o țară se cheamă că e cumva chapterul mamă. De aici a început totul dar, repet, sunt coordonatorul național al Ruskie Motoțiclistî International din România.

Ruskie Motoțiclistî International este o asociație a iubitorilor de motociclete care face parte din marea familie ”Lupii Nopții”.

Ruskie Motoțiclistî International are membri și filiale în Statele Unite, Canada, Africa de Sud și Europa, bineînțeles. Noi, ca și organizație internațională am luat ființă acum 3 ani. Ideea noastră a fost să formăm o organizație internațională. Suntem motocicliști care credem în religia creștin ortodoxă, credem în prietenia sinceră dintre oameni și națiuni chiar dacă, în momentul actual, aceste deziderate par utopice. Am vrut să adunăm în jurul nostru oameni, motocicliști care cred în aceleași valori.

În viziunea noastră, familia și religia sunt lucrurile în jurul cărora gravitează existența noastră.

Câți membri aveți la momentul de față (în România – nota Georgiana Arsene)?

Nu pot să vă spun cu exactitate numărul de membri pentru că în lumea moto acest lucru este interzis, dar pot să vă spun că în România suntem oameni muncitori, suntem oameni cu familii, avem membri din toate mediile începând de la mediul de afaceri, continuând cu medicina, avem doctori în organizație și, bineînțeles, sunt și veterani, pensionari. Avem din toate mediile. Important este că suntem oameni de calitate, oameni fără probleme cu legea, în sensul că noi niciodată noi nu avem în organizație oameni care au fost condamnați sau oameni care au probleme cu legea. Suntem oameni absolut curați și, zic eu, respectați în comunitățile în care locuim.

Avem o meserie pe care o practicăm. De aici, practic, ne susținem pasiunea.

Care este scopul organizației pe care o conduceți? Am înțeles, dintr-un interviu pe care l-ați acordat, în 2018, că militați pentru o apropiere a celor două țări, România și Rusia?

Proiectul nostru comun este acela de a contribui la crearea unor punți de legătură și cooperare între toți motocicliștii care împărtășesc aceleași valori cu noi, indiferent de locul unde s-au născut sau indiferent de continentul pe care locuiesc. Suntem pe aproape toate continentele. Mă refer la noi, Ruskie Motoțiclistî International. Din această idee, noi, Ruskie Motoțiclistî International, împreună cu ”Lupii Nopții”, frații noștri mai mari, organizăm multe evenimente, acțiuni internaționale menite să ajute la consolidarea relațiilor și comunicării atât între motocicliști, a oamenilor, în general, cât și relațiilor interstatale.

Mi-ați anticipat întrebarea. Voiam să vă rog să ne vorbiți despre acțiunile pe care le desfășoară Ruskie Motoțiclistî International.

Noi, în România, avem ca proiect și obiectiv crearea și deschiderea canalelor de colaborare între motocicliștii români și cei din Federația Rusă, în mod special. Dorința noastră de a arăta și celorlalți motocicliști și oamenilor, în general, în special celor suspicioși, că oamenii, indiferent de naționalitate și opinii politice pot avea un dialog deschis și prietenesc, iar în jurul unui foc de tabără se pot lega prietenii pe viață. Noi, împreună cu ”Night Wolves”, cu frații noștri, avem foarte multe acțiuni internaționale, cum ar fi Drumul Victoriei. Are ca temă istorică eliberarea de fascism a Europei. Este un marș pe motociclete care se desfășoară în luna mai, din Moscova la Berlin. Se străbate distanța dintre cele două orașe.

Coloana noastră, care pornește de la Moscova ajunge la Berlin pe data de 9 mai.

Alt eveniment special pe care frații noștri de la ”Lupii Nopții” îl organizează este Bike Show-ul din Crimeea. După părerea mea, este cel mai frumos și mai spectaculos show moto de pe planeta asta, atât prin prisma organizării, a participanților, cât și cea oferită de climă, arhitectură și artă culinară specifică zonei. Recomand cu tărie tuturor motocicliștilor – și nu numai motocicliștilor – tuturor oamenilor, în general, participarea la acest eveniment de excepție.

Chiar și numai pentru a-l privi…

Sigur că da! La show-ul moto din Crimeea, de foarte multe ori – show-ul se ține în luna august a fiecărui an. Anul acesta, se ține în prima jumătate a lunii, în jurul datei de 8 august. Vin până la un milion de oameni, vizitatori de pe toată planeta, americani, canadieni, neozeelandezi… De peste tot vin pentru că este un lucru absolut fantastic.

În ediția de mâine, Sputnik va prezenta a doua parte a interviului cu Andrian Fabian, prilej cu care veți afla o serie de lucruri nespuse în România, despre oameni frumoși și implicați, despre prietenie și despre o lume – a motocliștilor – prea puțin cunoscută publicului larg.

