Cum au apreciat britanicii reacția lui Putin la declarația scandaloasă a lui Biden

CHIȘINĂU, 13 iun - Sputnik. Cititorii Daily Mail au comentat interviul lui Vladimir Putin acordat postul american de televiziune NBC.

În timpul discuției cu moderatorul, președintele rus a menționat că nu a fost surprins de declarația scandaloasă a lui Joe Biden împotriva sa și că deja s-a obișnuit cu atacurile din toate părțile.

"Îmi place modul în care Putin a râs de Obama, iar acum râde de Biden. Ei doar îl amuză. Lui nu-i pasă ce crede Biden și, la drept vorbind, nuci restul lumii ”- a declarat utilizatorul cu numele de Facts Not Optional.

"Putin nu tolerează insultele și își apără țara, liderii noștri ar putea învăța de la el", a spus smithp1.

"Biden este un bătrân incoerent luat derâdere, nu poate critica pe nimeni", a menționat UkiwiK.

"Eu îl cred pe Putin. Biden este un mincinos fără suflet. Se pare că face în mod liber afirmații șocante, dar de fapt nu poate formula nici măcar o frază", a scris Having my say.

”Putin este un om deștept și își alege cu grijă cuvintele, spre deosebire de Biden și cei de genul său”, au rezumat utilizatorii.

În martie, președintele SUA a răspuns afirmativ la întrebarea dacă îl considerat pe Putin ucigaș și a amenințat Moscova cu răzbunare pentru intervenția în alegeri. Liderul rus, la rândul său, i-a urat sănătatea omologului american.

Comentând afirmațiile lui Biden, Putin i-a urat sănătate și și-a amintit vorba din copilărie: “Cine zice, acela este”. El a menționat că nu este o simplă glumă, ci o expresie cu sens. Potrivit lui, în istoria fiecărui popor și fiecărui stat există multe evenimente grave, dramatice și sângeroase și “atunci când îi apreciem pe mulți oameni sau când apreciem alte state, popoare, întotdeauna privim ca într-o oglindă”, “întotdeauna ne vedem pe noi înșine”, “întotdeauna proiectăm pe altă persoană ceea ce reprezintă în esență”.

