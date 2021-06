Șoc în SUA: Un celebru inventator a fost găsit mort

BUCUREȘTI, 24 iun – Sputnik. Creatorul celebrului sistem antivirus ”McAfee”, John McAfee, a fost găsit mort într-o închisoare din Spania.

În vârstă de 75 de ani, John McAfee, se afla în detenție din octombrie 2020, fiind arestat în Barcelona, în baza unui mandat emis de Statele Unite pentru evaziune fiscală (în SUA) și urma să fie extrădat de autoritățile spaniole, la cererea americanilor.

John McAfee a fost găsit mort în celula sa de către gardieni şi nu a putut fi resuscitat. Conform Administraţia Penitenciarelor din Spania, datele preliminare indică o sinucidere, dar cauza decesului va fi certificată de o comisie judiciară.

Contradictorii sunt câteva aspecte. În primul rând, John McAfee a declarat că acuzaţiile au substrat politic, deoarece el ar fi dorit să candideze la alegerile prezidenţiale (din SUA) din partea Partidului Libertarian.

În al doilea rând, John McAfee își luase public angajamentul că se va sinucidă și își făcuse chiar un tatuaj în acest sens.

În al treilea rând, McAfee afirmase că a primit mesaje de amenințare din partea ”oficialilor SUA”: ”Primirea de mesaje subtile din partea oficialilor SUA spun de fapt: "Venim după tine McAfee! Te vom ucide". Dacă mă sinucid, să știți că nu am făcut-o. Am fost lovit. Verificați-mi brațul drept“, a scris, pe Twitter, John McAfee, în 2019, relatează ”The SUN”.

© Screenshot / The SUN John McAfee

Multimilionar, pionierul sistemelor antivirus a refuzat să mai plătească impozite, declarând public că ”impozitarea este ilegală”. John McAfee nu a mai depus nicio declaraţie fiscală din 2014 până în 2018, pentru venituri estimate la peste 20 de milioane de dolari, notează presa.

Deci, o nouă moarte care ridică multe semne de întrebare – care vizează autoritățile americane. Care, desigur, sunt cele mai curate și corecte din lume – vezi cazul ”sinuciderii” în detenție a lui Jeffrey Epstein – sau complotul contra lui Trump, prin atacarea lui Michael Flynn.

